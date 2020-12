Un ancien jeune talent d'Anderlecht pourrait y obtenir une nouvelle chance

Le RSC Anderlecht se cherche une solution au poste d'arrière droit, et pourrait bien la trouver en la personne de Mohamed Bouchouari, ancien talent de Neerpede.

Mohamed Bouchouari (20 ans) est connu des observateurs de Neerpede ces dernières années : le jeune défenseur latéral a rejoint le centre de formation d'Anderlecht en 2018 en provenance des équipes de jeunes de Zulte Waregem et a ensuite quitté la Belgique, en juillet 2019, direction le F91 Dudelange. Il y a disputé une saison et un total de 26 rencontres, dont 12 en Europa League (préliminaires et poules).

Laissé libre par Dudelange en juillet dernier, il avait déjà été cité en Belgique, où nous apprenions qu'il disposait d'options. L'une d'elles était le Sporting Charleroi. Mais depuis quelques jours, Bouchouari s'entraîne au RSC Anderlecht, en faveur duquel il a déjà disputé des matchs amicaux et même trouvé le chemin des filets samedi dernier face à l'équipe réserve. Il pourrait être récompensé de son bon travail par un contrat et devenir une option peu onéreuse pour Anderlecht, qui n'a pas vraiment de solutions au back droit derrière Amir Murillo.