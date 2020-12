Le Boxing Day des Diables Rouges

Si plusieurs joueurs belges devront attendre dimanche pour retrouver les pelouses de Premier League, six Diables Rouges seront à l'affiche du traditionnel Boxing Day anglais.

Dans des stades vides ou très peu remplis, le Boxing Day n'aura sans doute pas la même saveur que d'habitude, mais ce 26 décembre reste un jour de fête pour tous les amateurs de football anglais. Il y aura donc des enjeux, du spectacle... et, bien sûr, des Diables Rouges au programme du Boxing Day 2020.

Un duel au sommet pour les Belgian Foxes (Leicester City-Manchester United, 13h30)

Auteurs d'un excellent début de saison avec Leicester City, Youri Tielemans, Dennis Praet et Timothy Castagne auront l'occasion de confirmer samedi. Deuxièmes de Premier League, les Foxes reçoivent en effet Manchester United, qui occupe la troisième place. L'occasion de repousser les Red Devils et de se rapprocher de Liverpool pour les hommes de Brendan Rodgers?

Le choc du Boxing Day pour les Belgian Foxes.

Duel de milieu de tableau Benteke et Batshuayi (Aston Villa-Crystal Palace, 16h)

Roy Hodgson aura à nouveau ses deux Diables Rouges à disposition pour le Boxing Day. Christian Benteke, suspendu contre Liverpool, est de retour dans le groupe et peut espérer obtenir sa quatrième titularisation de la saison, alors qu'il a marqué trois buts lors de ses trois dernières apparitions.

Michy Batshuayi est, pour sa part, abonné au rôle de supersub depuis le retour en grâce de son compatriote. Il n'a plus débuté de rencontre depuis le 23 novembre et n'a pas encore marqué cette saison. Peut-il espérer inverser la tendance à la faveur du déplacement à Aston Villa? Début de réponse aux alentours de 16h.

Buteur à trois repries lors de ses trois dernières rencontres avec les Eagles, Christian Benteke fera-t-il fructifier ses statistiques à Aston Villa?

Pas le droit à l'erreur pour KDB (Manchester City-Newcastle, 21h)

Seulement huitième de Premier League à huit points du leader, le Manchester City de Kevin De Bruyne va devoir profiter des festivités de fin d'année pour pour se relancer dans la course au titre. Avant de croiser la route d'Everton (le 28décembre) et de Chelsea (le 3 janvier), les Sky Blues et leur maître à jouer belge ne peuvent donc pas se permettre de faux-pas, samedi soir, contre Newcastle.

Rendez-vous dimanche pour les autres

Tous les autres Diables Rouges actifs en Premier League joueront dimanche.Leandro Trossard et Brighton se déplaceront à West Ham, Divock Origi reçoit West Bromwich Albion avec Liverpool, tandis que Tottenham Tottenham et Toby Alrderweireld se déplacent à Wolverhampton où la présence de Leander Dendoncker est très incertaines.

Toby Alderweireld et Leander Dendoncker auraient dû se retrouver dimanche, sur la pelouse du Molineux Stadium, mais l'ancien Mauve est blessé et devrait manquer la réception des Spurs.