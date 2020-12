Le Panathinaïkós avance dans le dossier Didier Lamkel Zé

Dans le viseur du Panathinaikos de Laszlo Bölöni, Didier Lamkel Zé pourrait quitter Anvers dès cet hiver, mais peut-être pas définitivement. Un prêt avec option d'achat est à l'étude.

Ça se précise pour Didier Lamkel Zé. Comme nous vous en faisions part en exclusivité il y a quelques jours, le Panathinaikos a récemment engagé des discussions avec l'Antwerp autour d'un éventuel transfert du joueur de 24 ans. Aujourd'hui, Het Nieuwsblad nous en apprend un peu plus à ce sujet.

D'après les informations du média néerlandophone, le club grec envisagerait la venue de l'international camerounais (1 cape) sous la forme d'un prêt, si possible assorti d'une option d'achat. Bien que cette option plaise également au Great Old, celui-ci resterait tout de même attentif à des propositions extérieures, qui pourraient être plus avantageuses financièrement.

Pour rappel, en rejoignant le Panathinaikos, Didier Lamkel Zé y retrouverait son ancien entraîneur, en la personne de Laszlo Bölöni. Le technicien roumain est en poste au sein du club de la capitale grecque depuis le 19 octobre dernier. Sous ses ordres, l'ancien joueur des Chamois Niortais a disputé 63 rencontres toutes compétitions confondues avec le matricule 1.