(Exclusif) Didier Lamkel Zé pourrait rejoindre prochainement Laszlo Bölöni !

Sur une voie de garage du côté de l'Antwerp, l'international camerounais devrait quitter le matricule 1 cet hiver afin de retrouver du temps de jeu dans une autre équipe.

Didier Lamkel Zé pourrait retrouver un certain Laszlo Bölöni cet hiver. Non prolongé du côté de l'Antwerp l'été dernier après trois saisons passées sur le banc du Great Old, le Roumain avait rapidement retrouvé de l'embauche du côté de La Gantoise. Remercié après 25 jours, il signera un contrat de deux ans avec le Panathinaïkos Athènes le 20 octobre dernier.

Selon nos informations, des émissaires du club grec seraient venus au Bosuil dernièrement pour entamer des négociations concernant un transfert de Lamkel Zé.

Bölöni appréciait énormément l'ailier âgé de 24 ans malgré ses écarts et savait en tirer le maximum. Le Camerounais était d'ailleurs devenu un pion majeur du Great Old. Ses dribbles, sa vitesse, sa technique et ses contrôles faisaient de lui l'un des atouts majeurs de l'Antwerp sous Bölöni. Le technicien roumain aimerait sans doute récupérer son ancien joueur et ainsi le relancer en Grèce. Affaire à suivre...