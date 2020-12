Voici le onze du Standard pour le dernier match de l'année : Carcela et Muleka titulaires

Enlisé dans la crise, le Standard de Liège devait absolument s'imposer ce samedi soir à Sclessin contre Saint-Trond afin de mettre fin à cette longue série noire de sept matchs sans victoire.

Pour ce dernier match de l'année, Philippe Montanier devait se passer des services de Fai, Dussenne et Oulare, tous trois blessés. Devant Bodart, Laifis et Bokadi sont dans l'axe de la défense. Sur le flanc droit, on retrouve Jans tandis qu'au poste de back gauche, Gavory est de nouveau présent. Au milieu, Bastien et Cimirot sont alignés derrière Amallah. Sur le front de l'attaque, Lestienne, Carcela et Muleka sont titulaires.