Devant ses supporters, Liverpool perd des plumes contre West Brom

Les Reds retrouvaient enfin leur public mais West Brom ne s'est pas déplacé en victime consentante.

Liverpool retrouvait enfin des supporters à Anfield. 2000 chanceux ont en effet pu chanter le fameux You'll Never Walk Alone avant la rencontre. Les hommes de Klopp ont du coup commencé la rencontre tambour battant et le premier but ne tarde pas à tomber.

C'est Sadio Mané, qui marque pour le coup son 69ème but sous le maillot des Reds, qui ouvre le score dès la 14ème minute. On craint le pire pour les hommes de Sam Allardyce. Mais ces derniers vont faire le dos rond, et tenir le coup.

Puis en seconde période, petit à petit, les visiteurs vont calmement rentrer dans leur rencontre et vont être récompensés. A la 82ème minute, sun un coup franc, c'est Semi Ajayi qui égalise via le poteau pour son équipe (82', 1-1). Origi montre, Liverpool tente le tout pour le tout, mais en vain. Les Reds perdent deux points précieux dans la course au titre, la première perte de points à domicile cette saison pour le champion en titre.