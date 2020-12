En manque d'inspiration, Genk laisse filer deux points et Bruges

En recevant Waasland-Beveren, Genk avait l'occasion de terminer l'année en beauté et sur une victoire. Mais les hommes de Nicky Hayen en ont décidé autrement.

En ce début de saison, Genk a vécu des mois bizarres et termine 2020 sur une déception. Après un début de saison manqué, trois entraîneurs différents et un retour en boulet de canon dans le haut du classement, les Limbourgeois marquent un peu le pas.

Ce dimanche, les hommes de John Van Den Brom ont pourtant mené au score via le 15ème but de la saison de Onuachu (24', 1-0), avant de pousser encore et encore pour tenter de mettre le deuxième but. Les visiteurs sont dans les cordes et on ne donne pas, à ce moment du match, cher de la peau des Waaslandiens. Mais juste avant a pause, Koita égalise d'un superbe coup franc qui trompe un Vukovic un peu distrait pour le coup (44', 1-1).

Cette égalisation coupe les jambes des Limbourgeois qui vont tout de même dominer la seconde période, trouver les montants à trois reprises sans jamais trouver la faille. Genk est donc à 4 points du champion en titre avec une rencontre en moins, qui se jouera début janvier contre Eupen. Pour Waasland-Beveren, c'est donc 19 points en 19 rencontres.