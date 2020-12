Poussé vers la sortie, Javier Pastore a décidé de rester

Le milieu de terrain argentin avait quitté le Paris Saint-Germain durant l'été 2018 pour effectuer son retour en Serie A.

L'AS Roma ne veut plus de Javier Pastore et l'a mis sur la liste des transferts, tout comme Pau Lopez, Davide Santon et Federico Fazio, selon le Corriere dello Sport. Les dirigeants romains souhaitent renflouer les caisses après avoir perdu 204 millions d'euros lors de l'année écoulée.

Pourtant poussé vers la sortie, le joueur âgé de 31 ans, recruté pour 24,7 millions d'euros en 2018, refuse de quitter la Louve. À noter que l'Argentin possède un contrat jusqu'en juin 2023 et touche 4,5 millions d'euros par saison. Cela n'incite clairement pas au départ...