Encore une récompense pour Robert Lewandowski

La moisson ne s'arrête pas pour Robert Lewandowski.

Déjà élu The Best par la FIFA et Sportif Européen de l'année par les agences de presse européennes, Robert Lewandowski ajoute à son palmarès individuel le trophée d'Athlète de l'année décerné par l’association internationale des journalistes sportifs (AIPS).

Au palmarès 2020, le Polonais côtoie Naomi Osaka, élue côté féminin, et devance Lewis Hamilton et Rafael Nadal. Le Bayern Munich a également été récompensé: devant Liverpool et les Los Angeles Lakers, le club bavarois hérite du trophée d'équipe de l'année.