Breaking: une nouvelle année arrive pour remplacer 2020, démise de ses fonctions

Nous allons tous oublier 2020 en une seconde pour nous lancer vers une année meilleur et un Eure que tout le monde attend.

2020 restera à jamais une année marquée par le covid, marquée par des stades vides et l'arrêt de notre sport préféré.

Nous souhaitons, à toutes et à tous, une merveilleuse année 2021 qui va nous emmener vers l'Euro que nous espérons tous magnifique pour nos Diables Rouges.

Nous vous remercions de nous lire (et même de nous écouter) chaque jour et de nous suivre sur les réseaux. Nous serons encore là lors de cette année 2021 pour votre plaisir, pour le nôtre et pour le plaisir du football.

Bonne et heureuse année !!!

La rédaction de Walfoot.be