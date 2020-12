Nainggolan content de revenir à Cagliari : "Je n'ai pas reçu ma chance à l'Inter"

L'ancien Diable rouge revient au club sarde pour la troisième fois de sa carrière, la deuxième sous la forme d'un prêt.

Radja Nainggolan terminera la saison à Cagliari après avoir été prêté par l'Inter Milan pour les six prochains mois. Une arrivée au club sarde qu'il connaît bien puisque c'est la troisième fois qu'il y jouera après un passage entre 2010 et 2014 et un prêt la saison dernière.

L'ancien Diable rouge est brièvement revenu sur son transfert au micro de Tuttomercatoweb : "Je suis heureux de revenir mais le transfert n'est pas encore officiel. Je me suis rendu disponible pour l'Inter mais je n'ai pas eu ma chance".

Actuellement 15e du championnat, Cagliari est à quatre points de la première place en zone de relégation.