Le Real Madrid fonce sur David Alaba

Le Real Madrid part avec la faveur des pronostics pour attirer le défenseur du Bayern.

David Alaba est l'un des joueurs très convoités du marché et pour cause: son contrat expire le 30 juin prochain et il n'a pas trouvé d'accord en vue d'une prolognation avec le Bayern. L'Autrichien devrait donc terminer la saison avant de quitter Munich gratuitement.

Mais il a peut-être déjà trouvé son futur club. Marca annonce en effet que le Real Madrid est à deux doigts de l'enrôler. Il débarquerait à Madrid en fin de saison pour y signer un contrat de quatre ans. Le deal pourrait être bouclé dans les prochains jours, selon le quotidien espagnol.