Deux membres du staff du FC Barcelone testés positifs au Covid-19

L'entraînement de ce mardi matin et la conférence de presse prévue à la veille d'Athletic Bilbao - FC Barcelone ont été reportés après que deux membres du staff du Barça ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé le club catalan ce lundi soir.

L'intégralité du groupe sera à nouveau testée ce mardi comme le prévoit le protocole de la Liga.

