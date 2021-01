L'ancien capitaine des Zèbres Francis Nganga a pris sa retraite

Francis Nganga a raccroché les crampons à l'âge de 35 ans et a adressé une lettre aux supporters du Sporting Charleroi.

Véritable icone du Mambourg lors de son passage au Sporting Charleroi, Francis Nganga a décidé de raccrocher après un dernier passage en Belgique, du côté de Lokeren, où la faillite aura également signifié sa fin de carrière. Après un mercato estival lors duquel il aura attendu une offre intéressante, l'ancien capitaine des Zèbres a préféré arrêter les frais à 35 ans.

Nganga a passé six ans et demi à Charleroi, de 2012 à 2018, avant une pige à l'Ermis Aradippou (Chypre). Il a tissé un lien fort avec les supporters carolos, auxquels il a adressé une lettre relayée par les Storm Ultras :

Je vous remercie de m’avoir poussé et donné de la force depuis les tribunes. Vous avez été formidable avec moi et l’équipe pendant tout mon passage à Charleroi. J’avais un réel plaisir de jouer à domicile dans cette ambiance à la saveur d’un chaudron. Aujourd’hui tout ça me manque ces supporters, ce stade et cette équipe me manquent. Mais c’est la vie et toute bonne chose a une fin", lit-on. J’espère avoir réussi au mieux ma mission au Sporting et avoir laissé un héritage sur la mentalité de guerrier et autres aspects de moi pour un futur aussi digne que notre passé. J’ai hâte de revenir faire un coup d’envoi pour vous dire au revoir. Vous le méritez".