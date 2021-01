🎥 Lob du milieu de terrain: Radja Nainggolan à deux doigts d'un but mémorable

Pour son retour à Cagliari, Radja Nainggolan a bien failli inscrire l'un des buts de la saison en Serie A.

Après s'être contenté d'un rôle de second couteau en première partie de saison avec l'Inter, Radja Nainggolan célébrait sa première titularisation du côté de Cagliari, où il est prêté par l'Inter et de retour pour la troisième fois.

Et s'il n'a pas pu éviter une nouvelle défaite à Cagliari (1-2 contre Benevento), l'ancien Diable Rouge a bien failli marquer son retour en Sardaigne par un but exceptionnel. En tout début de match, il a tenté sa chance du milieu de terrain, et il a fallu un Lorenzo Montipo particulièrement vigilant pour l'empêcher d'ouvrir le score.