Un test grandeur nature pour l'AC Milan, une opportunité pour l'Inter?

Avec un choc entre l'AC Milan et la Juve en guise de tête d'affiche, la 15e journée de Serie A pourrait marquer un tournant dans la course au titre en Italie.

Solide leader depuis le début de la saison, l'AC Milan a l'occasion de confirmer son renouveau et de frapper un grand coup contre le nonuple champion en titre. À moins que les Bianconeri ne se relancent définitivement? Ce serait alors l'Inter qui pourrait tirer les marrons du feu et de prendre la tête. À condition de dompter la Sampdoria.

Milan AC-Juventus: la pression sur les épaules turinoises

Impressionnant depuis l'ouverture de la saison, le Milan AC, qui est toujours invaincu en championnat, a notamment forgé sa réputation en réduisant au silence la plupart de ses concurrents directs. La Lazio (3-2), le Napoli (1-3) et même l'Inter (1-2) sont tous tombés contre les Rossoneri, seule la Roma a résisté contre ce Milan-là (3-3).

Le duel contre la Juventus est donc une belle occasion de confirmer et de s'avancer comme le grand favori au titre pour les Milanais. Mais Stefano Pioli a pris soin de retirer la pression des épaules de ses protégés en conférence de presse, mardi. "C'est un match important, mais pas un match décisif", insiste le coach du Milan AC. Sans doute à raison.

Car ce choc sera peut-être plus important pour Cristiano Ronaldo et ses équipiers. La Juve pointe déjà à dix points du Milan AC et à neuf de l'Inter en tête du classement. Une défaite mercredi soir éloignerait encore un peu plus la Vieille Dame d'un dixième sacre consécutif.

L'Inter en embuscade, et sans Romelu Lukaku?

Quoi qu'il se passe dans le choc de la soirée, l'Inter a une opportunité à saisir. Et encore plus si on jette un œil au calendrier des Nerazzurri, qui se déplaceront à Rome dimanche et qui recevront la Juventus le week-end suivant. L'Inter ne peut donc pas gaspiller, mercredi après-midi, à la Sampdoria. Un duel que Romelu Lukaku, légèrement touché à la cuisse, devrait débuter sur le banc.

Comme l'Inter, les autres cadors de Serie A partent avec la faveur des pronostics. La Roma se déplace chez la lanterne rouge, Crotone, le Napoli reçoit un autre candidat à la descente, Spezia, et l'Atalanta reçoit Parme. Tandis que la Lazio, qui traîne à 15 points du leader n'aura pas le droit à l'erreur contre la Fiorentina.