Le (jeune) premier renfort hivernal de Manchester United

Manchester United se renforce avec l'arrivée d'un jeune ailier ivoirien.

Après les arrivées de Donny van de Beek et d'Edinson Cavani, entre autre, l'été dernier, Manchester United tient le premier renfort de son mercato hivernal. C'est le prometteur Amad Diallo qui arrive à Old Trafford, où il a signé un contrat de quatre ans et demi.

L'ailier droit de 18 ans arrive en provenance de Bergame, où il avait terminé sa formation et découvert le monde professionnel. Il n'a d'ailleurs que cinq matchs, et un but, à son actif avec l'équipe A de l'Atalanta, qu'il avait rejointe la saison dernière. Cette saison, il n'avait joué que 13 minutes en Serie A.