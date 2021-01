Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans : quel Diable Rouge vaut le plus cher ?

La valeur estimée de l'attaquant de l'Inter ne cesse d'augmenter vu les prestations incroyables qu'il aligne.

Le CIES, l’observatoire du football européen du Centre international d’étude du sport, vient de publier un classement des 100 joueurs les plus chers parmi les cinq grands championnats européens.

Dans ce classement, on retrouve quatre Diables Rouges. Le premier (et le plus cher) se trouve en 26e position et s'appelle Romelu Lukaku avec une valeur estimée à 97,6 millions d'euros. Kevin De Bruyne est 57e avec une valeur estimée à 71,9 millions d'euros. Youri Tielemans (58e, 70,6 millions d'euros) et Jérémy Doku (65,4 millions d'euros) sont les deux derniers Diables.

Le top trois de ce classement est dominé par Marcus Rashford dont la valeur marchande est estimée à 165,6 millions d’euros. L'attaquant de Manchester United détrône Kylian Mbappé (qui tombe à la 5e place). Erling Haaland (152 millions) et Trent Alexander-Arnold (151,6 millions) sont les deux autres joueurs du podium.