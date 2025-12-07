Un bon groupe ? Youri Tielemans réagit au tirage au sort : "Nous sommes confiants"

Photo: © photonews
Youri Tielemans a adressé un message aux supporters après le tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe du monde 2026.

La Belgique affrontera l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Un tirage abordable sur le papier. Youri Tielemans en est évidemment conscient : "Le tirage a rendu son verdict ! C’est un bon groupe pour nous. Nous sommes confiants."

"Nous savons que nous avons le potentiel pour sortir vainqueurs de ce groupe. Mais ce ne sera certainement pas facile," poursuit le Diable Rouge dans un message vocal partagé par la fédération belge de football sur les réseaux sociaux.

La Belgique se devra d'être en grande forme : "Nous devrons être au top de notre forme. Nous espérons vous voir nombreux. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes et nous comptons évidemment sur vous pour être là avec nous. Vive la Belgique ! À bientôt !"

Youri Tielemans, le capitaine "fixe"

Youri Tielemans aura un rôle particulier lors de ce Mondial puisque, pour rappel, il a été désigné capitaine "fixe" par Rudi Garcia. Il sera une pièce essentielle de la sélection belge et sa présence ne fait donc aucun doute, hormis en cas de blessure évidemment.

La Belgique a d'ailleurs récemment officiellement annoncé ses adversaires pour la prochaine trêve. Les Diables Rouges se déplaceront en Amérique pour y affronter les États-Unis et le Mexique.

