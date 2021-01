Un gros carton et une place sur le podium de la Liga pour Villarreal

En une demi-heure à peine, le Sous-Marin Jaune a fait couler le Celta Vigo.

Le week-end commence fort en Liga! Sur papier pourtant, le duel entre le Celta Vigo, huitième, et Villarreal, cinquième, avait tous les atouts d'un match indécis. Mais sur la pelouse, cela n'aura jamais été le cas.

Étouffé d'entrée, le Celta a, en effet, rendu les armes en à peine plus de 30 minutes. Gerard Moreno a ouvert le score après 5 minutes de jeu, Moi Gomez a doublé la mise au quart d'heure, Daniel Parejo a inscrit le troisième but quelques instants plus tard et c'est Fernando Nino qui a ponctué le travail à la 31e minute de jeu (0-4).

Impressionnante victoire pour Villarreal qui en profite pour grimper, provisoirement, sur la podium de la Liga. Avec 32 points, le Sous-Marin Jaune passe devant le Barça (31) et la Real Sociedad (30) qui joueront samedi après-midi.