La colère noire de Flick après la déroute du Bayern

L'entraîneur du Bayern Munich n'était pas à prendre avec des pincettes après la rencontre perdue par son équipe.

Après avoir mené 2-0, le Bayern Munich s’est fait renverser par le Borussia Mönchengladbach (2-3) vendredi en Bundesliga. Un scénario cauchemardesque qui a agacé l’entraîneur des Roten, Hans-Dieter Flick.

"Mönchengladbach a été redoutablement efficace. Ils ont froidement utilisé trois de nos erreurs. Nous avons bien joué les 30 premières minutes et contrôlé la partie. Ensuite des détails ont fait la différence : nos erreurs, des pertes de balles, quelques actions pas trop bonnes en défense, quelques mauvaises décisions. Nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Quand on mène 2-0, on ne doit normalement pas laisser filer la victoire. Nous savons où nous avons des difficultés, il va falloir travailler pour nous améliorer", a assuré le technicien allemand en conférence de presse.

Toujours en tête du classement, le Bayern se trouve sous la menace du RB Leipzig, qui affronte Dortmund ce samedi (18h30).