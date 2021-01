Roberto Martinez réagit à la grave blessure d'Axel Witsel : "Nous attendrons les dernières secondes..."

Touché au tendon d'Achille ce samedi face à Leipzig sous les couleurs du Borussia Dortmund, Axel Witsel pourrait faire une croix sur sa participation à l'Euro. Une mauvaise nouvelle pour le sélectionneur Roberto Martinez...

C'est la mauvaise nouvelle de la semaine. Hier, Axel Witsel est sorti sur blessure à la demi-heure de jeu face à Leipzig. Selon les dernières informations parues dans la presse, le Diable Rouge serait victime d'une rupture du tendon d'Achille, ce qui pourrait l'empêcher de participer à l'Euro 2021 cet été.

Une hypothèse au sujet de laquelle s'est exprimée le sélectionneur, Roberto Martinez, dans des propos accordés à l'Union belge. "C’est un peu le côté négatif d’être footballeur, ce sont les blessures. Malheureusement, c’est une blessure très grave. Pour l’instant, il faut respecter les étapes et faire en sorte qu’Axel revienne au meilleur de sa forme. Ce n’est pas le moment de penser s’il sera présent à l’Euro ou non. Il faut penser à suivre les étapes correctement. Nous attendrons les dernières secondes pour annoncer la sélection afin de lui donner tout le temps possible pour être en forme."

Pour rappel, Axel Witsel fait partie des cadres de l'équipe nationale. À 31 ans, il compte 110 sélections depuis le début de sa carrière. Son absence serait donc, à n'en pas douter, un véritable coup dur pour les Diables Rouges. Plus d'informations concernant la gravité de sa blessure, et sa période d'indisponibilité estimée, devraient être communiquées par le Borussia Dortmund dans les prochains jours...