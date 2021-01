Première réussie pour Mbaye Leye, le Standard de Liège renoue enfin avec la victoire !

Ce lundi soir, le Standard de Liège accueillait Waasland-Beveren en clôture de la vingtième journée de Jupiler Pro League.

Pour sa première à la tête des Rouches, Mbaye Leye avait décidé de titulariser Hugo Siquet et Mehdi Carcela, ce dernier étant capitaine. Le T1 des Rouches avait confié en conférence de presse qu'il donnait les clés du jeu à l'international marocain pour sortir le Standard de Liège de la crise dans laquelle il est plongé. Le matricule 16 avait à coeur ce lundi soir de renouer avec le victoire après quatre défaites de suite en championnat.

Outre une reprise de volée d'Amallah contrée par Vukotic (16e), une frappe à distance non cadrée de Bastien (23e) et une tentative de Koita repoussée par Bodart (25e), le round d'observation entre les deux équipes durera une demi-heure de jeu. En effet, le Standard ouvrira la marque via un superbe coup-franc direct de d'Amallah sur lequel Jackers est resté muet (31e), 1-0. Le score ne bougera pas jusqu'à la pause.

En seconde période, le Standard tentera d'aller planter ce deuxième but et de faire ainsi le break. Pourtant bien servi par Lestienne, Muleka aurait pu tenter de doubler la mise pour les siens mais croquera son tir à l'entrée du rectangle (60e). C'est finalement Amallah, très bien servi par Siquet, qui marquera le deuxième but rouche (66e), 2-0.

Sonné voire même dans les cordes, Waasland-Beveren encaissera un troisième but synonyme de KO ; Bokadi tuera tout suspense d'une tête rageuse sur corner (74e), 3-0. En fin de rencontre, Sinani aura l'occasion de sauver l'honneur mais Bodart effectuera un bel arrêt (83e). Une minute plus tard, c'est Wuytens qui réduira la marque sur corner (84e), 3-1. Le score ne bougera plus malgré un poteau de Shamir et plusieurs arrêts décisifs de Jackers, le Standard s'imposera 3-1.

Première réussie pour Mbaye Leye à la tête du Standard de Liège. Les Liégeois ont enfin renoué avec la victoire et mis fin à une longue série noire. Le matricule 16 se hisse à la dixième place avec 28 points au compteur et une bonne dose de confiance. Les Rouches ont montré plus d'engagement et d'envie que sous Montanier mais devront encore élever leur niveau de jeu s'ils veulent intégrer le top 4.