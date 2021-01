Serie A: la Sampdoria se loupe, opération en or pour Spezia

La Sampdoria n'a pas confirmé son exploit de la semaine, au contraire du promu, Spezia.

La Sampdoria avait surpris l'Inter mercredi dernier, tandis que Spezia avait arraché un point, à dix contre onze, contre le Napoli. Les deux équipes espéraient légitimement surfer sur la confiance engrangée pour prendre des points supplémentaires, c'est le promu qui a obtenu gain de cause.

Spezia avait d'ailleurs assez vite pris le contrôle de la rencontre, grâce à Claudio Terzi, qui ouvrait le score après seulement 20 minutes de jeu. Mais la Sampdoria a réagi dans la foulée et Antonio Candreva, déjà buteur contre l'Inter, a égalisé.

C'est finalement en seconde période et sur penalty que la rencontre s'est jouée. Un penalty, transformé par le Français M'Baba Nzola, offrait la victoire à Spezia. Opération en or dans le bas de tableau pour le promu qui grimpe à la 15e place et prend cinq points d'avance sur le premier relégable, Torino. La Sampdoria reste coincée à la 12e place.