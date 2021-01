Un champion du monde italien affirmatif : "L'Inter est trop dépendant de Lukaku"

Romelu Lukaku s'est imposé comme l'un des meilleurs, si pas le meilleur attaquant d'Italie cette saison. L'Inter Milan en aurait-il développé une "Lukaku-dépendance" ?

C'est l'avis de nombreux observateurs du football italien cette saison, et c'est également celui du champion du monde 1982 Fulvio Collovati, qui a porté les couleurs de l'Inter Milan de 1982 à 1986. "Oui, l'Inter est trop dépendant de Romelu Lukaku. Je dirais que l'attaquant belge amène 50 à 60% de l'apport offensif du club. Sans lui, le club milanais n'a plus du tout le même potentiel", estime-t-il pour nous.

"Il y a des joueurs indispensables. Tu as Lukaku à l'Inter, Ibrahimovic à Milan. Tu peux t'en passer 2-3 matchs, mais pas plus", continue Collovati. "Lukaku s'est parfaitement intégré, fondu dans le moule intériste. Il marque, il passe, il se met au service de l'équipe ... En tant que défenseur (Fulvio Collovati formait la charnière centrale de la Squadra au Mondial 1982, nda), j'envoie un ballon devant en sachant qu'il fera monter toute l'équipe", analyse l'ancien Nerazzuro. "La question maintenant est : restera-t-il si l'Inter ne gagne pas de titres à l'avenir ? On verra ça".