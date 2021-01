🎥 Heung-Min Son encore plébiscité par les supporters des Spurs

C'est encore une réalisation d'Heun-Min Son qui a été désignée but du mois par les supporters des Spurs. Les fans de Tottenham ont opté pour le superbe but qu'avait inscrit le Sud-Coréen contre Arsenal, le 6 décembre.

C'est la quatrième fois, en quatre mois, que les supporters des Spurs plébiscitent le Coréen. Des titres honorifiques qui s'ajoutent au Prix Puskas, reçu le mois dernier par Heung-Min Son.

Voted our Goal of the Month for the fourth month in a row...



🇰🇷 𝗛𝗘𝗨𝗡𝗚-𝗠𝗜𝗡 𝗦𝗢𝗡 🔥#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/SBEs66dxKj