Marc Wilmots rassurant à propos d'Axel Witsel : "Il n'est pas encore forfait pour l'Euro"

L'ancien sélectionneur fédéral estime que le Diable Rouge a tout le temps qu'il faut pour se remettre d'une blessure de ce type.

Axel Witsel vient d'être opéré après sa rupture du tendon d'Achille et va donc commencer sa course contre-la-montre pour être prêt pour l'Euro en juin. Si beaucoup doutent de sa participation vu la gravité et le timing de sa blessure, d'autres gardent espoir comme Marc Wilmots.

"Ne tirez pas trop vite des conclusions sur Witsel", a déclaré l'ancien entraîneur national Marc Wilmots à Sudpresse qui a récemment pris des nouvelles de son ancien joueur.

"J'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots avec lui après l'opération et de sa voix j'ai entendu dire que le choc de samedi est déjà terminé."

"Il est déjà concentré sur l'avenir. Il a été opéré et passe maintenant à l'étape suivante. Il sera suivi jour après jour, semaine après semaine. Il doit normalement être mis à l'écart pendant six mois. Mais beaucoup de choses peuvent encore se passer d'ici juin. Il n'est pas encore forfait pour l'Euro. Un tendon d'Achille peut être soigné. Je connais bien le Dr De Clercq, il m'a soigné plusieurs fois."