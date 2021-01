"Lukaku est une force de la nature"

Romelu Lukaku s'est une fois de plus distingué avec l'Inter.

L'Inter verra les quarts de finale de la Coppa Italia, grâce notamment à un but du Belge à la 119ème minute de jeu contre la Fiorentina. Il s'agit déjà de son 17e but en 22 encontres cette saison, toutes compétitions confondues.

Nicolo Barella, qui a offert le but à Big Rom, évoquait son coéquipier avant la rencontre de coupe : "Romelu Lukaku est comme Shaquille O'Neal, personne ne peut le bouger même pas à l'entrainement", confiait Barella à DAZN.

"Il faut trois joueurs pour le faire sortir du terrain, et encore. Lukaku une force de la nature. Mais il ne s'agit pas seulement de son physique. Romelu est un grand leader. Il a toujours le mot juste pour chacun, il s'entend bien avec tout le monde et sur le terrain, il est plus décisif que quiconque."