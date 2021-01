L'agent Cristiano Ronaldo et José Mourinho fait son arrivée dans le cyclisme

L'un des hommes les plus influents du football mondial s'exporte et fait son entrée dans le peloton.

Après avoir conquis le monde du ballon rond, Jorge Mendes s'attaque désormais au cyclisme. Celui qui est probablement l'un des agents les plus influents et médiatisés au monde, avec Mino Raiola, fait son entrée dans le peloton et cela ne semble pas faire plaisir à tout le monde.

Mendes aurait trouvé un accord avec l'un des cadors du milieu, Mads Pedersen, champion du monde sur route en 2019.

Le manager de l'équipe Groupama-FDJ, Marc Madiot, ne voit pas d'un bon oeil l'arrivée d'un tel personnage et l'a fait savoir sur RMC : "Je n’ai pas envie de rentrer dans le système du football. Le système des agents dans le foot, c’est avoir un portefeuille de joueurs et les faire bouger le plus souvent possible pour passer au tiroir-caisse le plus souvent possible".