Wayne Rooney devient entraîneur de Derby County

L'info est tombée ce samedi et a été officialisée par le club de Derby County: Wayne Rooney prend sa retraite de footballeur et devient entraîneur du club à 100%.

Duranrt sa carière, il a remporté 5 fois la Premier League, une Ligue des Champions, une Ligue Europa, une FA cup ou encore une Coupe du monde des clubs.

We will be joined by the 𝗡𝗘𝗪 manager of Derby County for this afternoon's Press Conference shortly.



📲 Updates to follow... pic.twitter.com/ufu0zJJrn8