🎥 Deux assists de Youri Tielemans, et les Foxes gardent le cap

Leicester City avec Tielemans et Castagne (titulaires) accueillaient une belle équipe de Southampton, et les Foxes sont parvenus à prolonger leur série de matches sans défaite (5 de suite) en venant à bout des Saints.

James Maddison (37e) ouvrait le score de bien belle manière sur un caviar de Youri Tielemans.

Le Diable Rouge se distinguait avec un nouvel assist dans les arrêts de jeu, cette fois pour Harvey Barnes bien lancé qui doublia tla mise dans les arrêts de jeu de la rencontre.

Grâce à cette victoire, les Foxes reviennent sur le top-4 en attendant les rencontres de Liverpool, Tottenham et des deux Manchester.

BOOOM ‚ėĄ‚öĹ @Madders10 ouvre le score et célèbre son but de manière Covid friendly ūüėÖ



Avec une passe tranchante et décisive signée Tielemans ūüáßūüá™#LEISOU pic.twitter.com/wNSfJJxRpr