Fin de l'aventure pour Mesut Özil à Arsenal

En fin de contrat en juin prochain, Mesut Özil devrait être libéré plus tôt que prévu. Selon toute vraisemblance, son parcours à Arsenal va s'arrêter dans les prochaines heures.

Leur chemin se sépare. Après sept ans de collaboration, Mesut Özil et Arsenal vont se séparer d'un commun accord, comme l'annonce The Athletic. Alors qu'il arrivera en fin de contrat en juin prochain, l'ancien international allemand devrait être libéré de ses six derniers mois par les Gunners.

Depuis plusieurs jours, les deux parties étaient en négociations afin de trouver un terrain d'entente. Celui-ci ayant été trouvé, le contrat du joueur devrait être rompu dans les prochaines heures. Lorsque ce sera fait, le milieu de terrain de 32 ans devrait s'engager avec Fenerbahçe, en Turquie.

Pour rappel, Mesut Özil a rejoint Arsenal en septembre 2013 en provenance du Real Madrid, contre une indemnité de transfert estimée à 47 millions d'euros par Transfermarkt. Depuis son arrivée en Angleterre, le principal intéressé a pris part à 254 matchs toutes compétitions confondues avec la tunique du club londonien, pour un total de 44 buts et 77 passes décisives.

En manque de temps de jeu cette saison (aucune minute jouée), le joueur formé à Schake devrait donc tenter de donner un second souffle à sa carrière en Turquie.