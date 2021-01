Jürgen Klopp loue les qualités de Bruno Fernandes

Ce week-end a lieu un match au sommet entre Liverpool et Manchester United. Beau joueur, Jürgen Klopp a loué les qualités du meneur de jeu des Red Devils avant la rencontre, prévue ce dimanche à 17h30.

Manchester United se déplaçant à Anfield en tant que leader, voilà qui n'est pas fréquent ces dernières années. Les Red Devils ont pris la tête de la Premier League en s'imposant à Burnley courant de semaine, et le classique entre Liverpool et ManU ce dimanche aura une saveur particulière.

Jürgen Klopp, de son côté, est particulièrement fan du meneur de jeu de Manchester, Bruno Fernandes : "Il est exceptionnel", déclare-t-il dans des propos relayés par Skysports. "On l'avait affronté lors d'une tournée américaine quand il évoluait encore au Sporting Portugal et il avait déjà montré tout son talent. C'était la première fois que je jouais contre lui et il faisait déjà la différence à l'époque. Aujourd'hui, il fait de superbes choses à Manchester et ça m'a l'air d'être un bon leader aussi".