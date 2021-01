Jour de choc en Italie: "Les deux favoris pour le titre"

Ancien préparateur physique de l'AC Milan et de la Fiorentina, Mario Innaurato connaît bien la Serie A, il préface pour nous le choc de ce dimanche entre la Juve et l'Inter qu'il considère comme les deux favoris pour le titre, malgré les perforamces de l'AC Milan.

Consultant régulier pour Eleven Sports, Mario Innaurato sera d'ailleurs au micro dimanche soir pour commenter la rencontre et il ne cache pas son impatience. "Ce sera très disputé et il y aura un intéressant match dans le match entre Antonio Conte et Andrea Pirlo qui se connaissent par cœur puisque le second a évolué sous les ordres du premier", avance-t-il.

Un match entre deux équipes qui ne sont pas spécialement dans la même dynamique: les Bianconeri restent sur trois victoires en championnat, alors que les Nerazzurri ont gaspillé cinq points en quelques jours: "La Juve s'est totalement relancée en allant chercher les trois points à Milan, l'Inter a connu deux sorties plus compliquées avec, notamment, ce partage contre une excellente équipe de la Roma."

Mais qu'on ne s'y trompe pas: la Juve et l'Inter sont en confiance et ont surligné le rendez-vous dans leur agenda, le choc de ce dimanche. Antonio Conte et Andrea Pirlo ont d'ailleurs fait tourner, mercredi, en Coupe d'Italie et les 22 acteurs seront frais au coup d'envoi, dimanche soir.

La LuLa pour répondre à CR7?

La Juve sera privée de Paulo Dybala, "une sacrée tuile", mais pourra compter sur son inévitable buteur. "Cristiano Ronaldo, on le connaît, c'est une machine à marquer", note notre interlocuteur. Mais il aura du répondant en face: "Il y a une Lukaku dépendance à l'Inter, c'est vrai, mais la bonne nouvelle pour les Milanais, c'est le retour en forme de Lautaro Martinez. L'Inter a retrouvé sa LuLa connexion et ça peut faire mal."

D'ailleurs, si l'AC Milan n'a toujours pas lâché la tête du classement, Mario Innaurato estime que ce sont les deux principaux candidats au titre qui croiseront le fer dimanche soir. "Ce sont les deux équipes les mieux armées", confirme-t-il. "Ils étaient les deux grands favoris pour le Scudetto et, malgré la très belle saison de l'AC Milan, je pense que c'est toujours le cas."

"Un ascendant psychologique" pour le vainqueur

De quoi rendre le choc de ce dimanche encore plus important? "Il y a une vraie occasion à saisir pour les deux équipes. On est encore tôt dans la saison, mais le vainqueur, s'il y en a un, prendra un ascendant psychologique et ce n'est jamais négligeable", conclut Mario Innaurato.

L'ancien préparateur physique des Diables Rouges s'attend donc logiquement à une rencontre de haut vol, dimanche soir à Milan et il n'a qu'un seul regret: l'absence du public, qui aurait pu rendre le duel encore plus palpitant.