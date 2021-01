Pourtant absent des plans de Zidane, un joueur refuserait de quitter le Real Madrid

Totalement absent des plans du technicien français, le back droit n'a pourtant pas l'intention de partir cet hiver.

Alvaro Odriozola (25 ans, 1 match toutes compétitions cette saison) ne veut pas quitter le Real Madrid cet hiver comme ce fut le cas la saison dernière. Le défenseur espagnol avait rallié le Bayern Munich et avait glané plusieurs trophées avec le club bavarois.

L’Athletic Bilbao, l'AC Milan et le Borussia Dortmund auraient tenté des approches mais le back droit espagnol ne compte pas faire ses valises et compte notamment sur la Coupe du Roi pour augmenter son temps de jeu, comme le rapporte AS. Reste à savoir si Zidane lui donnera les opportunités espérées sachant que Lucas Vazquez et Nacho, pourtant non spécialistes du poste, lui ont été préférés...