Didier Deschamps évoque l'Euro : "Il aura lieu, j'en suis convaincu"

Reporté d'une année en raison de l'épidémie de coronavirus, l'Euro devrait bien se disputer en juin et juillet prochains.

Pour le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, l'Euro aura bel et bien lieu malgré le coronavirus, cela ne fait quasiment aucun doute.

"Il aura lieu. Aujourd’hui, on sait le format. Est-ce que ce sera ce format-là ? Je l’espère. Je ne parle pas du fait d’avoir du public ou de ne pas avoir de public. Aujourd’hui, il est prévu sur 12 pays", a indiqué le technicien français pour BFM TV. "C’est en juin, je ne sais pas et je ne veux pas m’immiscer. Il y a une instance qui décide, c’est l’UEFA. Aujourd’hui, c’est prévu comme ça. Ils acteront le plus tard possible parce que malheureusement dans la situation où on vit, se projeter, c’est impossible. Il aura lieu, ça j’en suis convaincu. Dans quelles conditions et comment, il n’y a aucune certitude aujourd'hui."