Liga : Séville s'impose à Alavés, partage entre Cadiz-Levante et Valladolid-Elche

Les Sevillistas n'ont pas eu la tâche facile mais ont tout de même réussi à prendre les trois points.

Mardi soir, le FC Séville s'est imposé en déplacement au Deportivo Alavés (1-2). Une victoire difficile pour les Sevillistas, dominés par les locaux.

Si Youssef En-Nesyri ouvrait le score à peine trois minutes après le coup d'envoi pour le club d'Andalousie, Edgar Mendez égalisait dix minutes plus tard. Suso donnait l'avantage à Séville à la demi-heure de jeu. Un score qui n'évoluait plus en seconde période alors qu'En-Nesyri voyait son but annulé par le VAR à la 84e et que Joselu manquait l'égalisation sur penalty en toute fin de rencontre.

Plus tôt dans la soirée, deux matches avaient également lieu dans le championnat espagnol : Cadiz - Levante et Real Valladolid - Elche. Les deux rencontre se sont soldées par un partage sur le même score 2-2.