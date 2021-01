La mission de Marc Brys : "Plus de puissance, moins de fantaisie"

OHL se rendra à Zulte Waregem jeudi soir, où il tentera de garder sa place dans le sub-top.

Après sa défaite à Saint-Trond (3-1), Marc Brys espère voir une réaction mais cela ne devra pas nécessairement être esthétique.

Lors du match aller, OHL l'avait emporté facilement contre Zulte Waregem, mais entre-temps, les choses ont bien changé : "Jeudi, nous jouons contre un Zulte Waregem très différent", a déclaré Brys sur le site du club.

"L'équipe reste sur une belle série avec ce 12 sur 12. Impressionnant. Ce ne sera pas facile et le mauvais état du terrain ne nous aide évidemment pas", poursuit Brys qui ne veut pas utiliser cela comme excuse : "Dans mes premières années d'entraîneur, les terrains étaient souvent bien pires. Nous sommes un peu plus gâtés à cet égard. Ce sera à nous de montrer plus de puissance et moins de fantaisie."

Pierre-Yves Ngawa ne sera pas disponible pour le déplacement après son carton rouge contre Saint-Trond : "C'est vraiment dommage car il a été très bon ces dernières semaines", a déploré Brys.