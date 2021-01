L'OM à nouveau battu à domicile, cette fois par Lens

L'Olympique de Marseille vit une période très compliquée, dans le jeu et désormais dans les résultats avec trois défaites consécutives, dont deux en championnat ... et à domicile.

La défaite de l'Olympique de Marseille face à Nîmes inquiétait déjà ; celle de ce soir face au Racing Lens laissera des traces, tant elle a semblé laisser les observateurs unanimes concernant le niveau de jeu marseillais. Battus 0-1 sur un but de Simon Banza, les Phocéens n'ont tenté que 4 tirs, rapporte Opta, soit leur total le plus bas depuis que l'institut de statistiques observe la Ligue 1.

Avec ce 5/21, l'OM perd du terrain en haut de classement et est désormais 6e, à quatre unités de la première place européenne ... et un seul petit point devant son adversaire du soir, qui n'avait de son côté plus gagné depuis un mois en championnat.

20/01/2021 21:00 Marseille - Lens 0-1