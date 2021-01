Officiel : Lommel acquiert un grand talent asiatique

Lommel avait déjà annoncé en novembre un accord avec le Yokohama FC pour le transfert de Koki Saito.

L'attaquant de 19 ans s'est engagé jusqu'en 2025 pour près de 2 millions d'euros. Le Japonais est arrivé à Lommel après avoir terminé sa quarantaine et a pu rejoindre le groupe : "J'ai vraiment hâte de travailler avec Koki pour l'aider à passer au niveau supérieur", a confié l'entraîneur limbourgeois Liam Manning sur le site du club.

Saito compensera la perte de Filip Krastev. L'international bulgare devait évoluer à Lommel dès janvier, mais City Group a finalement décidé de l'envoyer à Troyes, en France.

Le club limbourgeois occupe la sixième place après quinze journées avec et compte quatorze points de retard sur le leader l'Union.

✅Koki Saito is with us! Youkoso 🙏



Lees meer over zijn transfer naar Lommel SK: https://t.co/ArKVkwt5d5#iedereenLSK🇳🇬 #samengroeien pic.twitter.com/Rc7dpb53SV