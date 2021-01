Une réunion au sommet a eu lieu entre le Real Madrid et la Juventus

Les présidents des deux cadors européens se sont réunis pendant de longues heures ce mardi.

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez et son homologue turinois Andrea Agnelli se sont réunis pendant de longues heures du côté de Turin, comme l'expliquent AS et plusieurs médias italiens. Les deux hommes n'ont pas discuté mercato mais de ce fameux projet de Super League Européenne.

Président de l'ECA, Andrea Agnelli commence peu à peu à convaincre ses homologues italiens de se montrer favorables à ce projet. Quant à Pérez, le boss du Real Madrid y serait favorable. Les deux dirigeants ont ainsi discuté des grandes lignes de cette potentielle nouvelle compétition. Le président merengue en a aussi profité pour visiter les instalations flambantes neuves du champion d'Italie en titre.