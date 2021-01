Rien ne va plus au Cercle de Bruges : "Notre niveau de jeu est plus que décent, mais il faut des points..."

Les Vert et Noir viennent d'enregistrer leur dixième match sans victoire après cette défaite du côté de l'Antwerp mercredi soir (1-0).

Rien ne va plus au Cercle de Bruges qui affiche un piètre bilan de 1 sur 30 ! Les Brugeois ont encore perdu même s'ils étaient proches de partager l'enjeu au Bosuil contre l'Antwerp. C'est finalement Lamkel Zé qui délivrera le Great Old en fin de rencontre.

"Je pense que nous avons vraiment mérité un point", a lâché Paul Clement déçu à l'issue de la rencontre. "Nous ne méritions pas la victoire, mais l'Antwerp non plus. C'était une partie sans réelle occasion et nous étions bien organisés, mais en ce moment, ça tourne mal. Nous sommes très déçus de ne pas avoir pu prendre un point. Notre niveau de jeu est plus que décent, mais pour progresser au classement, nous devons prendre des points", a martelé le coach du Cercle de Bruges.