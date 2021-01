Pro League : Xavier Mercier arrache la victoire pour OHL

Mené par deux buts d'écart, OHL a su inverser la tendance à Waregem ce jeudi soir. Auteur d'un doublé, Xavier Mercier a offert la victoire à son équipe en toute fin de rencontre.

Les Louvanistes y auront cru jusqu'au bout ! Ce soir, OHL s'est imposé sur la pelouse de Zule-Waregem pour le compte de la 25ème journée de Pro League. Une victoire qui est intervenue dans les derniers instants de la rencontre, grâce à un penalty transformé par le capitaine Xavier Mercier.

Retournement de situation au Regenboogstadion !

Pourtant, la mission semblait compliquée. À la pause, c'est bien Zulte-Waregem qui est rentré aux vestiaires avec l'avantage. En effet, Panagiotis Armenakas (29ème) et Mathieu De Smet (42ème) avaient permis au Essevee de faire le break, avant que Xavier Mercier ne réduise l'écart juste avant la pause (44ème).

Un faible avantage qui n'aura pas suffi. Les Coalisés sont parvenus à inverser la vapeur lors du second acte, d'abord grâce à l'inévitable Thomas Henry, auteur de son 16ème but de la saison, qui a remis les deux équipes à égalité. Puis, en fin de rencontre, c'est Xavier Mercier, sur penalty, qui est venu offrir la victoire à OHL.

Au classement, le club de Louvain réintègre le Top 5 en passant devant Charleroi, le Standard et Anderlecht. Les hommes de Marc Brys sont quatrièmes, à égalité de points avec les Mauves, mais avec un nombre de victoires plus important (10 contre 9). De son côté, Zule-Waregem marque le pas après quatre victoires consécutives en championnat, et reste à la neuvième place.