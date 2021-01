Premier League : Thomas Tuchel démarre par un match nul avec Chelsea, Tielemans buteur avec Leicester, Manchester United chute à domicile.

Plusieurs rencontres de la 22ème journée de Premier League avaient lieu ce mercredi soir.

Burnley-Aston Villa 3-2

Mee (52e), McNeil (76e) et Wood (79e) ; Watkins (14e) et Grealish (68e)

Chelsea-Wolverhampton 0-0

Pour sa première rencontre à la tête de Chelsea, Thomas Tuchel a dû se contenter d'un match nul contre Wolverhampton. Leander Dendoncker a joué tout le match avec les Wolves.

Brighton-Fulham 0-0

Leandro Trossard était titulaire du côté des Seagulls.

Everton-Leicester City 1-1

Youri Tielemans et Timothy Castagne ont joué l'ensemble de la rencontre.

Malgré un Maddison encore inspiré techniquement sur quelques actions témoignant de sa classe, Leicester concédait l'ouverture du score sur un bijou de James Rodriguez, qui enroulait pied droit, une fois n'est pas coutume, et clouait Schmeichel sur sa ligne (30e), 1-0. Néanmoins, c'est Youri Tielemans qui égalisera pour les Foxes peu après l'heure de jeu (67e), 1-1.

Manchester United-Sheffield United 1-2

Sheffield a ouvert le score, sur corner par Bryan (23e), 0-1. Hormis une frappe de Rashford et un but refusé à Martial, il ne se passait pas grand-chose en première période. Après la pause, les Red Devils égaliseront grâce à Harry Maguire, d'une tête rageuse sur corner (64e), 1-1. Quelques minutes plus tard, les visiteurs, reprendront les commandes de la rencontre via Burke qui profitera pour placer une frappe, détournée par Tuanzebe, qui trompera De Gea (74e),1-2. Avec cette défaite, Man U laisse donc son voisin Manchester City conserver la tête de la Premier League.