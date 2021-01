"Zlatan Ibrahimovic s'est excusé auprès de ses coéquipiers"

Zlatan Ibrahimovic s'est excusé.... mais pas auprès de Romelu Lukaku.

Malgré un joli but pour ouvrir la marque, Zlatan Ibrahimovic (39 ans, 15 matchs et 14 buts toutes compétitions cette saison) n'a pas terminé le derby contre l'Inter Milan (1-2), mardi en Coupe d'Italie. Averti après son altercation avec Romelu Lukaku, l'attaquant du Milan AC a écopé d'un second carton jaune très sévère pour une faute sur Aleksandr Kolarov. Une expulsion fatale puisque les hommes d'Antonio Conte, menés à ce moment de la partie, ont finalement renversé la vapeur.

Selon l'entraîneur rossonero, Stefano Pioli, l'ancien Parisien a présenté ses excuses à ses partenaires. "Zlatan s'est excusé, comme un grand champion qu'il est", a souligné le coach milanais pour la Rai.

On voudrait savoir maintenant si le grand suédois s'est excusé auprès de Romelu Lukaku.