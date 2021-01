Lommel domine Deinze avec un triplé d'Ugalde

Belle prestation de Lommel qui s'est replacé derrière l'Union Saint-Gilloise en dominant Deinze.

Grâce à un triplé de Manfred Ugalde, auteur d'abord de deux buts de la tête en première période, puis du 3-2 en seconde, Lommel a dominé Deinze ce vendredi soir et a pris la seconde place de la D1B en attendant les matchs de Westerlo et de Seraing, qui reçoivent respectivement le Lierse et Bruges NXT ce week-end.

✌️ | Manfred Ugalde scoort twee keer met het hoofd! De Costa Ricaan is slechts 1.73 m. 🤯#LOMDEI pic.twitter.com/pa2VxqNX2Y — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 29, 2021

Lommel, cependant, reste loin du leader, l'Union Saint-Gilloise, qui compte 37 points, soit dix de plus que son plus "proche" poursuivant.

29/01/2021 20:00 Lommel SK - SK Deinze 4-2