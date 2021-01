🎥 Le Bayern reste indéboulonnable; premier penalty manqué pour Haaland; le Hertha et Lukébakio s'inclinent

Place Ă la 19e journĂ©e de Bundesliga, avec plusieurs rencontres programmĂ©es et des enjeux dans le haut comme dans le bas de classement, oĂč Schalke garde prĂ©cieusement la lanterne rouge.

Bayern Munich - Hoffenheim

Les Bavarois leaders ont tenu leur rang et n'ont laissé aucune chance à Hoffenheim. Il fallait pourtant attendre la demi-heure pour voir Boateng ouvrir le score. Muller (43e) doublait ensuite la marque juste avant la pause. Kramarić (44e) relançait les visiteurs dans la foulée, mais après la pause, le Bayern s'envolait : Lewandowski (57e) puis Gnabry (63e) fixaient le score et la victoire des Bavarois.

⚜ | O GOL DE LEWANDOWSKI!



Aos 57 minutos de jogo, Lewandowski fez o seu primeiro gol pelo Bayern na partida contra o Hoffenheim! pic.twitter.com/EFSXUWBERV — Lewandowski Brasil (@lewanbrasil) January 30, 2021

Borussia Dortmund - Augsburg

Relégué à la 7e place, Dortmund pouvait revenir au contact du top-3 en cas de victoire. Cela débutait mal après que Hahn (10e) ne mette Augsburg aux commandes. Haaland (21e) pensait égaliser mais le Norvégien manquait le premier penalty de sa carrière. Dortmund revenait finalement dans le coup via Delaney (26e), Sancho (63e) après la pause avant qu'un auto-goal d'Uduokhai (75e) ne scelle la victoire des Borussen (sans ses Belges).

BREAKING | Erling Haaland est bel et bien humain ! 😳#BVBFCA pic.twitter.com/n1gD09peJS — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 30, 2021

Frankfurt - Hertha Berlin

Avec trois défaites lors des quatre dernières rencontre, mais surtout sans victoire depuis le 2 janvier, le Hertha de Dodi Lukébakio (titulaire) et Dedryck Boyata (blessé) ouvrait le score via son attaquant polonais PiÄ tek (66e). Frankfurt égalisait dans la foulée via André Silva (67e), Hinteregger (88e) puis André Silva à nouveau sur penalty offraient la victoire à Frankfurt.

Union Berlin - Borussia M'gladbach

Après deux défaites de suite, l'Union Berlin est parvenue à mettre fin à sa série. Face à un adversaire costaud, Knoche (31e) ouvrait le score, imité par Pléa (69e) qui égalisait pour Gladbach.

Werder Bremen - Schalke 04

En bas de tableau, le Werder pouvait se donner de l'air en cas de victoire face à la lanterne rouge qui est à dix points du premier non-reléguable et à huit points de la place de baragiste. Omar Mascarell (38e) montrait la voie à suivre à Schalke (sans Benito Raman) mais la lanterne rouge pliait en fin de rencontre et Möhwald (77e) égalisait pour le Werder. Alors qu'on se dirigeait vers un nul, Eggestein dans les arrêts de jeu pensait offrir la victoire au Werder mais le but n'était finalement pas validé. Schalke s'en sort finalement bien avec un point, qui ne fait pas vraiment ses affaires.