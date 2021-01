🎥 Premier League : Liverpool confirme son retour en forme contre West Ham

AprÚs avoir enchaßné six rencontres sans victoire en Premier League, Liverpool a réalisé une belle semaine. Quelques jours aprÚs leur victoire à Tottenham, les Reds ont encore gagné à Londres ce dimanche.

Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Après avoir connu un début d'année 2021 inquiétant, Liverpool semble de retour sur le droit chemin. Le champion d'Angleterre en titre s'est nettement imposé sur la pelouse de West Ham dans le cadre de la 21ème journée de Premier League ce dimanche. Ce succès intervient quelques jours après la belle victoire des Reds contre Tottenham.

La rencontre aura mis du temps à se décanter. Alors qu'aucun but n'a été marqué lors du premier acte, Mohamed Salah a pris les choses en main en seconde période, en inscrivant un doublé (57ème, 68ème). Ensuite, c'est son coéquipier Georginio Wijnaldum qui a corsé l'addition pour les Reds (84ème), avant que Craig Dawson ne réduise l'écart en fin de match (87ème). Score final : 1-3 pour Liverpool.

QUELLE CLASSE !! 😍



Une contre attaque lancée à la vitesse de l'éclair et une finition magistrale de @MoSalah 💹 ⚡



Liverpool is back ? pic.twitter.com/pdHP2enK9d — VOOsport (@VOOsport) January 31, 2021

Au classement, les hommes de Jürgen Klopp profitent de la défaite de Leicester plus tôt dans la journée et retrouvent le podium. Liverpool est troisième avec une longueur de retard sur son grand rival, Manchester United, et quatre unités de moins que Manchester City, leader au classement.