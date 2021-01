Le nouveau meilleur buteur du Sporting de Charleroi: "J'en veux plus encore"

Si c'est surtout la victoire et les trois points engrangés qui comptaient aux yeux de Mamadou Fall samedi soir, le Sénégalais est ravi d'y avoir contribué en inscrivant son deuxième doublé en moins d'une semaine.

Avant la semaine dernière, Mamadou Fall avait disputé 116 rencontres pour le Sporting de Charlero sans inscrire le moindre doublé, il en a inscrit deux en une semaine. "Ça fait plaisir, mais ce n'est pas encore fini, je veux continuer", insistait-il, samedi soir, après la rencontre.

L'homme est en tout cas en confiance. "Parce que je ne crains rien", explique-t-il. "Lors de chaque match, je pense que je vais marquer ou faire une passe décisive." Symbole de cette confiance à tout va, sa superbe volée qui a permis à Charleroi de doubler la mise juste avant la pause. "C'est toujours plaisant d'en mettre des comme ça. J'ai vu qu'il y avait Guillaume devant moi, mais j'y suis allé, sans me poser de question, il s'est retiré et c'est rentré."

Huit buts? Ce n'est pas encore assez.

Quelques instants plus tard, c'est de la tête, et grâce à un excellent ballon de Joris Kayembe que Mamadou Fall a enfoncé le clou. Après son doublé contre le Standard, l'ailier sénégalais porte ainsi son total à huit buts: il est désormais le meilleur buteur du Sporting en championnat, devant Kaveh Rezaei et Shamar Nicholson (7 buts).

Mais il n'est pas rassasié pour autant. "J'en veux plus", sourit-t-il. "Ce n'est pas encore suffisant, je dois encore être plus lucide devant le but", estime-t-il. La confiance, l'envie, l'audace et la réussite de Mamadou Fall seront en tout cas de précieux atouts pour le Sporting de Charleroi dans la course au top 4 et il l'a démontré sur la pelouse du Stade des Eperons d'or.