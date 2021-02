Neymar a tranché à propos de son avenir et veut convaincre Mbappé

Neymar a mis un point final à propos des discussions concernant son avenir.

L'ancien Barcelonais s'est montré très clair sur ses intentions à l'occasion d'un entretien accordé ce dimanche à l'émission «Sept à Huit» sur TF1. Malgré la rumeur d'un retour en Catalogne qui revient de temps à autre, l'Auriverde ne laisse planer aucun doute : il veut poursuivre l'aventure à Paris.

"Oui, je suis très heureux aujourd'hui, je me sens heureux. Ça a beaucoup changé. Je ne saurais pas exactement dire pourquoi, je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis adapté, je suis plus calme. Je suis très heureux ici, je veux rester au Paris Saint-Germain", a clarifié l'attaquant une bonne fois pour toutes. Et le Sud-Américain aimerait beaucoup Kylian Mbappé, "un garçon en or" avec qui il a une "relation de frères" , le suive dans cette voie.